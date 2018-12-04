ТВ-новости: зачем задержанные украинцы приехали в Грузию?

Не вправе стать мамой: белоруска не может усыновить ребенка из-за инвалидности

"Как вы будете носить ребенка на одной ноге и костылях?". Спортсменка и предприниматель Ольга рассказала Би-би-си как белорусские чиновники отказали ей в праве на усыновление.