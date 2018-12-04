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ТВ-новости: зачем задержанные украинцы приехали в Грузию?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 4 декабря:
- Тбилиси, отель, пистолеты. Задержанных в Грузии украинцев оставили под арестом и подозревают в связях с оппозицией.
- При нем распался Советский Союз и объединилась Германия - Америка прощается с Бушем-старшим.
- Поразительная история Светы Уголек - девушки с сильнейшими ожогами, которая стала моделью и блогером, продвигающей бодипозитив.
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4 декабря 2018
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