Правительство Франции уступило протестующим
Протесты во Франции начались 17 ноября. Люди вышли на улицы из-за повышения налогов на топливо. Президент Эммануэль Макрон утверждает, что эти меры помогут бороться с глобальным потеплением. В течение двух с половиной недель правительство отказывалось поддаваться "влиянию толпы" и рассматривало введение чрезвычайного положения. В ходе протестов уже погибло как минимум три человека, сотни постарадали.
4 декабря премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил, что повышение тарифов откладывается на полгода. Протестующие отнеслись к заявлению с недоверием.
Во Франции заморозили цены на бензин после "топливных протестов"
Недовольство французов топливной реформой оказалось только верхушкой айсберга. За время работы нанешнего правительства увеличился разрыв между бедными и богатыми, ухудшилось качество жизни наименее защищенных социальных групп - пенсионеров и рабочего класса. По результатам опросов, 80% французов симпатизируют “желтым жилетам” и говорят, что Макрон “думает о конце света, а мы – о конце месяца".
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4 декабря 2018