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Видео
ТВ-новости: что умеют российские боевые лазеры "Пересвет"?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 5 декабря:
- Украинская церковь готова провозгласить независимость - что это значит.
- Лазерные установки "Пересвет" и другое новое оружие российской армии.
- О чем президент Венесуэлы просит Владимира Путина?
- Что едят и от чего готовы отказаться россияне.
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5 декабря 2018
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