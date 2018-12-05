ТВ-новости: Что умеют российские боевые лазеры "Пересвет"?
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ТВ-новости: что умеют российские боевые лазеры "Пересвет"?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 5 декабря:

  • Украинская церковь готова провозгласить независимость - что это значит.
  • Лазерные установки "Пересвет" и другое новое оружие российской армии.
  • О чем президент Венесуэлы просит Владимира Путина?
  • Что едят и от чего готовы отказаться россияне.
  • 5 декабря 2018
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