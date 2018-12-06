ТВ-новости: граница Ингушетии и Чечни, визы инвестора в Британии и русский рэп

"Разлучают с детьми, мужем и родителями": за что россиянку высылают из Беларуси?

16 лет назад Анна переехала в Минск с мужем и детьми - белорусами по гражданству, а позже перевезла в Беларусь и пожилых родителей с Урала. Теперь женщину высылают из страны в "интересах общественного порядка".