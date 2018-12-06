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ТВ-новости: граница Ингушетии и Чечни, визы инвестора в Британии и русский рэп
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 6 декабря:
- Суд был неправ - договор о передаче земли между Чечней и Ингушетией признан законным. Лидеры довольны, жители возмущены.
- "Золотой визе" пришел конец? Обсудим решение британских властей приостановить выдачу виз инвестора.
- Бледный и Жиган в Госдуме, а Дмитрий Киселев обещает рэпперский фестиваль на нудистском пляже. Что происходит? Узнаем от наших корреспондентов в Москве.
- Британские ученые снова поразили мир - они первыми провели крупнейший проект по секвенированию - или расшифровке - генома человека
- Вековая традиция в Малайзии - гонки на джонках.
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6 декабря 2018
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