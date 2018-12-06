Можно ли считать законным решение КС России о новой границе между Чечней и Ингушетией?
Конституционный суд России признал законным договор о новой чечено-ингушской границе.
Соглашение о новых границах между регионами было подписано еще в сентябре главами двух республик. По договору Ингушетия отдала Чечне участки Сунженского района.
В Ингушетии началась волна протестов, и тогда местные депутаты запросили региональный конституционный суд проверить законность передачи. Она была признана неправомерной.
Но сегодня свое решение вынесла более высокая инстанция - Конституционный суд России. Там посчитали неправомерным уже решение ингушского суда.
Как рассказала Би-би-си журналист Изабелла Евлоева, ингушские депутаты и жители республики возмущены решением Конституционного суда.
Свою правовую оценку спору о границе дала также профессор Высшей школы экономики Елена Лукьянова.
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6 декабря 2018