Можно ли считать законным решение КС России о новой границе между Чечней и Ингушетией?
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Можно ли считать законным решение КС России о новой границе между Чечней и Ингушетией?

Конституционный суд России признал законным договор о новой чечено-ингушской границе.

Соглашение о новых границах между регионами было подписано еще в сентябре главами двух республик. По договору Ингушетия отдала Чечне участки Сунженского района.

В Ингушетии началась волна протестов, и тогда местные депутаты запросили региональный конституционный суд проверить законность передачи. Она была признана неправомерной.

Но сегодня свое решение вынесла более высокая инстанция - Конституционный суд России. Там посчитали неправомерным уже решение ингушского суда.

Как рассказала Би-би-си журналист Изабелла Евлоева, ингушские депутаты и жители республики возмущены решением Конституционного суда.

Свою правовую оценку спору о границе дала также профессор Высшей школы экономики Елена Лукьянова.

  • 6 декабря 2018
Go to next video: Новая граница между Чечней и Ингушетией признана незаконной