Британия отменяет "золотую визу". Как это скажется на богатых россиянах?
Великобритания прекращает выдачу инвесторских виз, которые еще называют "золотыми". Они пользовались особой популярностью у китайцев и россиян.
Эти визы давали возможность получить вид на жительство в стране, и россияне этим активно пользовались. Чтобы получить инвесторскую визу, нужно было вложить не менее 2 млн фунтов в экономику Британии.
"Золотую визу" давали на три года и четыре месяца с возможностью продлить еще на два года, после чего можно было претендовать на постоянный вид на жительство.
Только за прошлый год Британия выдала больше тысячи инвесторских виз, и в основном гражданам России и Китая.
Трудности с инвесторскими визами начались после отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери - британское правительство заявило, что будет тщательно проверять происхождение капиталов у российских граждан.
Насколько эта виза была популярна среди богатых россиян, и не пострадает ли от ее отмены экономика самой Британии? На эти и другие вопросы отвечает бизнес-корреспондент Русской службы Би-би-си Алексей Калмыков.
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6 декабря 2018