Трое рэперов пришли в Госдуму на разговор: нашли ли они там справедливость?
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Трое рэперов пришли в Госдуму на разговор: нашли ли они справедливость?

В Госдуму России в четверг пришли рэперы - Птаха, Бледный и Рома Жиган. Они хотели встретиться с депутатами и выяснить причину, по которой в последнее время один за другим отменяются их концерты.

А рэпера Хаски и вовсе арестовали в конце ноября за мелкое хулиганство, после того как ему пришлось петь на улице на крыше чужой машины, когда его концерт неожиданно отменили перед самым началом.

Впрочем, на сторону Хаски встали не только другие рэперы, но и телеведущий Дмитрий Киселев. Он пообещал, что проведет в Коктебеле рэп-фестиваль на нудистском пляже.

  • 6 декабря 2018
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