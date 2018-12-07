Как кинофестиваль "Артдокфест" продолжает бороться за существование
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Как кинофестиваль "Артдокфест" продолжает бороться за существование

В Москве открылся фестиваль документального кино "Артдокфест".

Он продолжает борьбу за существование, несмотря на давление со стороны властей и провокации.

В прошлом году он сопровождался скандалами, поэтому конкурсную программу решено было перенести в Латвию.

В этом году, как писали российские СМИ, к показу на территории России были запрещены фильмы трех украинских режиссеров.

О задачах фестиваля, и трудностях, которые приходится преодолевать его организаторам, рассказывает президент "Артдокфеста" Виталий Манский.

  • 7 декабря 2018
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