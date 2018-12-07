Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Как кинофестиваль "Артдокфест" продолжает бороться за существование
В Москве открылся фестиваль документального кино "Артдокфест".
Он продолжает борьбу за существование, несмотря на давление со стороны властей и провокации.
В прошлом году он сопровождался скандалами, поэтому конкурсную программу решено было перенести в Латвию.
В этом году, как писали российские СМИ, к показу на территории России были запрещены фильмы трех украинских режиссеров.
О задачах фестиваля, и трудностях, которые приходится преодолевать его организаторам, рассказывает президент "Артдокфеста" Виталий Манский.
-
7 декабря 2018
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне