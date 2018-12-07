ОПЕК снижает добычу нефти: поможет ли эту удержать цены?
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ОПЕК снижает добычу нефти. Поможет ли эту удержать цены?

ОПЕК и ее союзники после напряженных переговоров в Вене договорились сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день, чтобы поддержать падающие цены на нефть.

Картель ОПЕК во главе с Саудовской Аравией с января уменьшит производство на 800 тыс. баррелей в сутки, России придется сократить добычу на 400 тыс. баррелей.

Для одного из членов ОПЕК - Ирана - сделали исключение, поскольку он и без того добывает все меньше нефти из-за санкций США.

Нефть подешевела с октября на треть, но после сегодняшних новостей цена сразу подскочила на 5%.

О возможных последствиях сегодняшнего решения ОПЕК рассказывает бизнес-корреспондент Русской службы Би-би-си Алексей Калмыков.

  • 7 декабря 2018
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