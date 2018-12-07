Из руин Спитака на Паралимпийские игры. История Стаса Назаряна
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30 лет назад Стас потерял ногу из-за землетрясения в Армении. Теперь он стал спортсменом

В этот день в Армении произошло одно из самых разрушительных землетрясений ХХ века. По официальным данным, Спитакское землетрясение унесло жизни около 25 тысяч человек. Город Спитак - эпицентр трагедии - полностью стерло с лица земли.

В разрушенный город Стас вернулся через 10 месяцев, которые он провел в больнице. Из-за землетрясения он лишился ноги, но мечту стать спортсменом исполнил.

Спустя 30 лет со дня трагедии Стас Назарян рассказывает про свое спасение, ампутацию и спорт в видео Русской службы Би-би-си.

Материал Татьяны Януцевич

  • 7 декабря 2018
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