Из руин Спитака на Паралимпийские игры. История Стаса Назаряна

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30 лет назад Стас потерял ногу из-за землетрясения в Армении. Теперь он стал спортсменом
В этот день в Армении произошло одно из самых разрушительных землетрясений ХХ века. По официальным данным, Спитакское землетрясение унесло жизни около 25 тысяч человек. Город Спитак - эпицентр трагедии - полностью стерло с лица земли.
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В разрушенный город Стас вернулся через 10 месяцев, которые он провел в больнице. Из-за землетрясения он лишился ноги, но мечту стать спортсменом исполнил.
Спустя 30 лет со дня трагедии Стас Назарян рассказывает про свое спасение, ампутацию и спорт в видео Русской службы Би-би-си.
Материал Татьяны Януцевич
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7 декабря 2018
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