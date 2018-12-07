Ракета Falcon 9 приземлилась на воду

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Ракета Falcon 9 Илона Маска приземлилась на воду
5 декабря компания SpaceX отправила грузовой корабль к Международной космической станции с помощью ракеты Falcon 9. Первая ступень ракеты должна была вернуться на космодром. Но компьютер рассчитал, что не сможет безопасно произвести посадку на землю, и перенаправил ракету в Атлантический океан.
Ракета Илона Маска в ночном небе Калифорнии. Фото и видео очевидцев
До SpaceX ракетостроители не могли контролировать траекторию приземления отсоединившихся ступеней.
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7 декабря 2018
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