Бродячая собака поучаствовала в футбольном матче.
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Бродячая собака поучаствовала в футбольном матче и защитила ворота

На футбольном матче в Аргентине на поле неожиданно выбежала собака и отбила мяч от линии ворот.

Команда все равно проиграла, но благодаря собаке счет был всего лишь 3:0.

  • 8 декабря 2018
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