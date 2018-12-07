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ТВ-новости: ОПЕК сокращает добычу нефти. Как это повлияет на Россию?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 7 декабря:
- Что будет с ценами на нефть после решения ОПЕК о сокращении добычи
- Где отмывают российские деньги? Возможно, в этом списке теперь есть Шотландия
- Как Франция готовится к новой волне беспорядков
- Можно ли пережить землетрясение и стать олимпийским спорстменом? История Стаса Назаряна - через 30 лет после трагедии в Спитаке
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7 декабря 2018
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