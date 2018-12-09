Пашинян: избиратели решают, кто должен быть у власти
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Пашинян: избиратели решают, кто должен быть у власти

Никол Пашинян проголосовал на выборах в парламент Армении. Сразу после голосования Пашинян ответил на вопросы Русской службы Би-би-си о демократии и оппонентах.

  • 9 декабря 2018
Go to next video: Пашинян ушел в отставку с поста премьера Армении, чтобы вернуться