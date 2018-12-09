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Пашинян: избиратели решают, кто должен быть у власти
Никол Пашинян проголосовал на выборах в парламент Армении. Сразу после голосования Пашинян ответил на вопросы Русской службы Би-би-си о демократии и оппонентах.
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9 декабря 2018
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