Как будет выглядеть война будущего
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Как будет выглядеть война будущего

Британская армия провела самые большие в своей истории учения с участием автономного оружия. Были испробованы дроны и военный транспорт на дистанционном управлении.

Но роботизация вооружения создает этические проблемы. Законов, регулирующих использование автономного оружия, не существует.

А многие правозащитники и нобелевские лауреаты призывают его запретить.

  • 12 декабря 2018
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