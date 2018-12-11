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Видео
Видео: полиция Нью-Йорка задержала мать с годовалым ребенком
Полиция Нью-Йорка расследует инцидент в офисе социальной службы Бруклина, во время которого полицейские задержали мать с годовалым ребенком.
На записи видно, как Жасмин Хэдли держит своего сына, пока полицейские ее арестовывают. Женщина кричит: "Они делают больно моему сыну!"
В полиции отмечают, что женщину арестовали за отказ покинуть социальный центр.
Городские чиновники осудили действия полиции и потребовали разъяснений.
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11 декабря 2018
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