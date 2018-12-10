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Правительство Никола Пашиняна поддерживает более 70% избирателей.
В Армении прошли парламентские выборы. По предварительным данным, блок "Мой шаг", возглавляемый и.о. премьера республики Николом Пашиняном, получает более 70% голосов.
Выборы в Армении: блок Пашиняна набрал более 70% голосов
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Русская служба Би-би-си поговорила со сторонниками Пашиняна на избирательных участках и узнала, чего Армения ждет от нового правительства.
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10 декабря 2018
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