Людмила Алексеева о работе с Путиным и отношениях с властями
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Людмила Алексеева о работе с Путиным и отношениях с властями

В минувшие выходные на 92-м году жизни скончалась старейшая российская правозащитница Людмила Алексеева.

Она несколько раз принимала участие в эфирах Русской службы Би-би-си.

В передаче "Вам слово", вышедшей в эфир 2 мая 2012 года, она объяснила свое решение стать членом Совета по правам человека при президенте Российской Федерации.

  • 11 декабря 2018
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