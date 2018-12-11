Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Людмила Алексеева о работе с Путиным и отношениях с властями
В минувшие выходные на 92-м году жизни скончалась старейшая российская правозащитница Людмила Алексеева.
Она несколько раз принимала участие в эфирах Русской службы Би-би-си.
В передаче "Вам слово", вышедшей в эфир 2 мая 2012 года, она объяснила свое решение стать членом Совета по правам человека при президенте Российской Федерации.
-
11 декабря 2018
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне