Что за французы с флагом ДНР и при чем здесь кремлевские тролли

Сразу несколько международных СМИ сообщили о вмешательстве в протесты во Франции прокремлевских ботов. Корреспондент Би-би-си Андрей Сошников выяснил, насколько это вероятно, а также что известно о фотографии, на которой двое митингующих развернули флаг самопровозглашенной ДНР.