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Что за французы с флагом ДНР и при чем здесь кремлевские тролли
Сразу несколько международных СМИ сообщили о вмешательстве в протесты во Франции прокремлевских ботов.
Речь идет о сотнях аккаунтов в "Твиттере", которые якобы распространяли призывы к участию в акциях.
Корреспондент Би-би-си Андрей Сошников выяснил, насколько это вероятно, а также что известно о фотографии, на которой двое митингующих развернули флаг самопровозглашенной ДНР.
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10 декабря 2018
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