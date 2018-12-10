Что за французы с флагом "ДНР" и пытаются ли кремлевские тролли влиять на политику во Франции
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Что за французы с флагом ДНР и при чем здесь кремлевские тролли

Сразу несколько международных СМИ сообщили о вмешательстве в протесты во Франции прокремлевских ботов.

Речь идет о сотнях аккаунтов в "Твиттере", которые якобы распространяли призывы к участию в акциях.

Корреспондент Би-би-си Андрей Сошников выяснил, насколько это вероятно, а также что известно о фотографии, на которой двое митингующих развернули флаг самопровозглашенной ДНР.

  • 10 декабря 2018
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