Как изменилась жизнь в Армении с приходом Никола Пашиняна
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Как изменилась жизнь в Армении с приходом Никола Пашиняна

Блок нынешнего премьер-министра и бывшего лидера революции в Армении Никола Пашиняна победил на внеочередных парламентских выборах.

Корреспондент Би-би-си Нина Ахметели рассказывает, оправдывает ли Пашинян надежды тех, кто выходил на протесты.

  • 10 декабря 2018
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