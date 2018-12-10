ТВ-новости: как изменилась жизнь армян при Пашиняне
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ТВ-новости: как изменилась жизнь в Армении при Пашиняне

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 10 декабря:

  • Республиканская партия Армении, правившая до весенней революции, впервые не прошла в парламент. Внеочередные выборы закончились победой Николы Пашиняна.
  • Новые погромы во Франции: сотни раненых и арестованных. Эммануэль Макрон готовится обратиться к нации.
  • Как иранские беженцы попадают в Европу через Сербию.
  • Кому нужны стандарты красоты. Девушки Южной Кореи массово отказываются от косметики и присоединяются к движению "Без корсетов".
  • 10 декабря 2018
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