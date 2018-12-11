ТВ-новости: прощание с Людмило Алексеевой
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ТВ-новости: в чем готова признаться Мария Бутина?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 11 декабря:

  • В Москве прошли похороны правозащитницы Людмилы Алексеевой. Попрощаться с ней пришли и президент Путин, и оппозицонер Навальный.
  • Мария Бутина готова пойти на сделку с американским правосудием. В чем она готова признаться?
  • Парламент Британии может отклонить сделку с ЕС, Тереза Мэй ведет срочные переговоры в Европе. Приведет ли это к отставке правительства?
  • Сто лет Александру Солженицыну. Уникальные записи из архива Би-би-си: писатель - о правах человека и авторское прочтение "Одного дня Ивана Денисовича".
  • 11 декабря 2018
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