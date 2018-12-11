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ТВ-новости: в чем готова признаться Мария Бутина?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 11 декабря:
- В Москве прошли похороны правозащитницы Людмилы Алексеевой. Попрощаться с ней пришли и президент Путин, и оппозицонер Навальный.
- Мария Бутина готова пойти на сделку с американским правосудием. В чем она готова признаться?
- Парламент Британии может отклонить сделку с ЕС, Тереза Мэй ведет срочные переговоры в Европе. Приведет ли это к отставке правительства?
- Сто лет Александру Солженицыну. Уникальные записи из архива Би-би-си: писатель - о правах человека и авторское прочтение "Одного дня Ивана Денисовича".
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11 декабря 2018
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