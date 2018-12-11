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Александр Солженицын читает "Один день Ивана Денисовича"
Ровно 100 лет назад, 11 декабря 1918 года, в Кисловодске родился Александр Солженицын - лауреат Нобелевской премии и один из самых известных русских писателей.
В честь этой даты Би-би-си публикует фрагмент уникальной записи, сделанной более 30 лет назад: повесть "Один день Ивана Денисовича" читает автор.
Солженицын сделал эту запись специально для Русской службы Би-би-си в 1982 году, к 20-летию публикации повести.
В видео использованы архивные фотограыии, сделанные в советских лагерях в 1930-1940 годах.
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11 декабря 2018
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