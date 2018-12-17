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Терминатор из Сибири: как самому сделать робота и "умную избу"
Александр Осипович живет в маленьком городе Кунгур, что в Пермском крае. На местной птицефабрике он работает системным администратором, а в свободное время - развивает своего робота и переделывает дом в "умную избу".
Что уже умеет робот Джон Генри и как Александр планирует создать еще и виртуального дворецкого, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.
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17 декабря 2018
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