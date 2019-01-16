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В Нью-Йорке взорвали часть старого моста через Гудзон
В американском штате Нью-Йорк взорвали часть Таппан Зи - моста через Гудзон, который построили еще в 1955 году.
На замену Таппан Зи уже построили новый мост неподалеку. Ожидается, что он прослужит до ста лет.
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16 января 2019
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