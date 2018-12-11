Тереза Мэй не может выйти из машины
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Тереза Мэй не может выйти из машины на переговорах в Берлине

Тереза Мэй приехала в Берлин, чтобы обсудить с Ангелой Меркель условия соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза. Но не смогла выйти из машины.

Британские власти перенесли важнейшее голосование по вопросу выхода страны из Евросоюза. На голосовании, назначенном на вторник, члены парламента должны были выразить свое отношение к соглашению, достигнутому Терезой Мэй и Брюсселем в течение многомесячных переговоров.

Тереза Мэй признала, что, если бы голосование состоялось, значительное большинство членов Палаты общин проголосовало бы против. Поэтому британский премьер-министр решила отправиться в тур по странам Евросоюза и попытаться договориться с их лидерами о том, чтобы внести в договор необходимые изменения.

  • 11 декабря 2018
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