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Игра со смертью в "кошки-мышки": иранские мигранты на пути в Евросоюз
Тысячи иранцев рискуют жизнью, пытаясь нелегально попасть в Евросоюз через Сербию.
За 2018 год в Сербию прибыло 27 тысяч иранцев по безвизовому соглашению, направленному на привлечение туристов и инвестиций.
Многие из них таким образом пытаются попасть в ЕС. В октябре безвизовый режим отменили, но около 10 тысяч иранцев все еще находятся в Европе.
1200 человек живут в лагерях для беженцев в Сербии. Три истории иранских мигрантов, рискнувших отправиться в опасное путешествие.
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14 декабря 2018
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