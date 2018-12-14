Игра со смертью в "кошки-мышки": иранские мигранты на пути в Евросоюз
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Игра со смертью в "кошки-мышки": иранские мигранты на пути в Евросоюз

Тысячи иранцев рискуют жизнью, пытаясь нелегально попасть в Евросоюз через Сербию.

За 2018 год в Сербию прибыло 27 тысяч иранцев по безвизовому соглашению, направленному на привлечение туристов и инвестиций.

Многие из них таким образом пытаются попасть в ЕС. В октябре безвизовый режим отменили, но около 10 тысяч иранцев все еще находятся в Европе.

1200 человек живут в лагерях для беженцев в Сербии. Три истории иранских мигрантов, рискнувших отправиться в опасное путешествие.

  • 14 декабря 2018
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