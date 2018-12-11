Арест у британского парламента
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Арест у британского парламента. Полицейские применили против мужчины электрошокер

У здания британского Парламента арестован мужчина. Вооруженные полицейские остановили и повалили на землю человека, который, предположительно, проник на территорию Парламента с невыясненными целями.

Очевидцы сообщили Би-би-си, что мужчина перелез через ограду высшего законодательного органа Великобритании, после чего был задержан полицейскими, которые применили против него электрошоковое оружие.

Арестованный некоторое время находился под охраной во дворе Парламента, а затем был увезен на полицейском фургоне.

По словам представителей полиции, мужчина арестован по подозрению в проникновении на охраняемый объект, но он не был связан с какими-либо расследованиями с участием контртеррористических подразделений.

Информации о том, был ли задержанный вооружен, на данный момент не имеется.

  • 11 декабря 2018
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