Арест у британского парламента. Полицейские применили против мужчины электрошокер
У здания британского Парламента арестован мужчина. Вооруженные полицейские остановили и повалили на землю человека, который, предположительно, проник на территорию Парламента с невыясненными целями.
Очевидцы сообщили Би-би-си, что мужчина перелез через ограду высшего законодательного органа Великобритании, после чего был задержан полицейскими, которые применили против него электрошоковое оружие.
Арестованный некоторое время находился под охраной во дворе Парламента, а затем был увезен на полицейском фургоне.
По словам представителей полиции, мужчина арестован по подозрению в проникновении на охраняемый объект, но он не был связан с какими-либо расследованиями с участием контртеррористических подразделений.
Информации о том, был ли задержанный вооружен, на данный момент не имеется.
-
11 декабря 2018
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне