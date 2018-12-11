Прощание с Алексеевой: пришли и Путин и Навальный
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Прощание с Алексеевой: пришли и Путин и Навальный

В Москве сегодня простились с правозащитницей Людмилой Алексеевой. Она стояла у истоков диссидентского движения в СССР и до конца жизни возглавляла Московскую Хельсинкскую группу.

Прощание с ней прошло в Московском доме журналистов. На церемонию пришли президент России Владимир Путин, оппозиционный политик Алексей Навальный, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Совета по правам человека Михаил Федотов, а также послы европейских стран.

На церемонии прощания побывали корреспонденты Би-би-си, которые поговорили с пришедшими о том, кем была для них Людмила Алексеева и какой она им запомнится.

  • 11 декабря 2018
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