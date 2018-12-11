Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
В чем готова признаться американским властям Мария Бутина?
Мария Бутина, арестованная в США по обвинению в незаконной агентской деятельности в пользу России, готова признать вину, хотя пока не совсем ясно, в чем конкретно она собирается признаться.
Корреспондент Би-би-си Ольга Ившина рассказала, что известно о сделке Бутиной с американским правосудием и насколько признательные показания могут уменьшить ее тюремный срок.
-
11 декабря 2018
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне