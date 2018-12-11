В чем готова признаться американским властям Мария Бутина?
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В чем готова признаться американским властям Мария Бутина?

Мария Бутина, арестованная в США по обвинению в незаконной агентской деятельности в пользу России, готова признать вину, хотя пока не совсем ясно, в чем конкретно она собирается признаться.

Корреспондент Би-би-си Ольга Ившина рассказала, что известно о сделке Бутиной с американским правосудием и насколько признательные показания могут уменьшить ее тюремный срок.

  • 11 декабря 2018
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