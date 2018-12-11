Неразбериха "брексита": что будет дальше и уйдет ли Тереза Мэй в отставку?
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Неразбериха "брексита": что будет дальше и уйдет ли Тереза Мэй в отставку?

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, отложившая голосование по "брекситу" в британском парламенте, проводит срочные переговоры в Европе.

О чем Тереза Мэй пытается спешно договориться в Европе и о возможных вариантах развития событий рассказывает корреспондент Би-би-си Юри Вендик.

  • 11 декабря 2018
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