Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Неразбериха "брексита": что будет дальше и уйдет ли Тереза Мэй в отставку?
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, отложившая голосование по "брекситу" в британском парламенте, проводит срочные переговоры в Европе.
О чем Тереза Мэй пытается спешно договориться в Европе и о возможных вариантах развития событий рассказывает корреспондент Би-би-си Юри Вендик.
-
11 декабря 2018
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне