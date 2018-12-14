Как обезьянам слезть с "банановой иглы"
Зоопарки по всему миру бьют тревогу - за последние полвека люди приучили приматов к сладкой диете, от которой у них портятся зубы и развивается диабет.
Первыми от "банановой иглы" решили отлучить своих обезьян ветеринары из зоопарка Бристоля. В этом году бананы также объявили "вне закона" в зоопарке Мельбурна и нескольких зоопарках США.
Ветеринар Мишель Барроуз говорит, что современные бананы содержат в три-четыре раза больше сахара, чем бананы в дикой природе. Кормить ими обезьян - все равно что "растить детей на диете из шоколада".
Правда, объяснить приматам преимущества овощной диеты получается не всегда.
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14 декабря 2018
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