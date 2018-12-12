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Стрельба в Страсбурге: преступника ищут сотни человек
Во Франции продолжают искать человека, который накануне открыл стрельбу в центре Страсбурга. В результате нападения погибли как минимум три человека, больше десяти - получили ранения.
Сразу после атаки нападавший сумел скрыться, угнав такси. Его поисками занимаются сотни полицейских и военных. В операции также задействованы несколько вертолетов.
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12 декабря 2018
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