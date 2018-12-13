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Вотум недоверия Терезе Мэй провалился. Что дальше?
Депутаты от Консервативной партии провели голосование, где решалось, останется ли Тереза Мэй премьер-министром страны.
По итогам голосования большинство выразило доверие Мэй.
Его решили провести, так как многих в правительстве не устраивают условия выхода Великобритании из Евросоюза, согласованные Терезой Мэй с Брюсселем.
Причем критика доносится как со стороны противников "брексита", которые требуют провести повторный референдум, так и от тех, кто поддерживает отделение Британии - те, в свою очередь, считают предложенные условия невыгодными для страны.
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13 декабря 2018
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