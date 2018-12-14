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Видео
Путешествие к Юпитеру: как выглядит планета с борта "Юноны"
НАСА опубликовало видео, сделанное из 21 фотографии Юпитера. Снимки удалось получить при помощи телескопа JunoCam, который установлен на космическом аппарате "Юнона".
Миссия "Юноны" началась еще в августе 2011 года. Главная цель аппарата - изучить гравитационное и магнитное поля планеты, а также выяснить, есть ли у Юпитера твердое ядро.
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14 декабря 2018
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