Кадры Юпитера: как выглядит газовый гигант вблизи?
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Путешествие к Юпитеру: как выглядит планета с борта "Юноны"

НАСА опубликовало видео, сделанное из 21 фотографии Юпитера. Снимки удалось получить при помощи телескопа JunoCam, который установлен на космическом аппарате "Юнона".

Миссия "Юноны" началась еще в августе 2011 года. Главная цель аппарата - изучить гравитационное и магнитное поля планеты, а также выяснить, есть ли у Юпитера твердое ядро.

  • 14 декабря 2018
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