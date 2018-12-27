"Я уже устал!" Главные протесты 2018 года в России и мире
Media playback is unsupported on your device
Видео

"Я уже устал!" Главные протесты 2018 года в России и мире

Пенсионная реформа, новый президентский срок Владимира Путина, проблема мусорных полигонов, новая граница Ингушетии и Чечни. Против чего еще в 2018 году протестовали люди в России и мире?

Главные протестные акции и митинги этого года - в подборке Русской службы Би-би-си.

  • 27 декабря 2018
Go to next video: Новая волна протестов в Париже: "Полетели светошумовые гранаты!"