"Я уже устал!" Главные протесты 2018 года в России и мире

Протесты в Волоколамске: что происходит после отравления детей

В подмосковном Волоколамске десятки детей были госпитализированы с признаками отравления. Это произошло после того, как на полигоне "Ядрово" произошел выброс свалочного газа. Возмущенные жители собрались у центральной районной больницы и обрушили свой гнев на чиновников.