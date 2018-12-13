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Незрячий велосипедист покоряет Гималаи и сердца
Дивьяншу Ганатра потерял зрение в 19 лет из-за глаукомы.
Он живет в индийском города Пуна, где основал благотворительную организацию Adventures Beyond Borders.
Организация помогает индийцам с инвалидностью, в том числе дает возможность незрячим заниматься экстремальными видами спорта в одной команде со зрячими "капитанами".
Репортаж Аамира Пирзады.
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13 декабря 2018
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