Незрячий велосипедист покоряет Гималаи и сердца
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Незрячий велосипедист покоряет Гималаи и сердца

Дивьяншу Ганатра потерял зрение в 19 лет из-за глаукомы.

Он живет в индийском города Пуна, где основал благотворительную организацию Adventures Beyond Borders.

Организация помогает индийцам с инвалидностью, в том числе дает возможность незрячим заниматься экстремальными видами спорта в одной команде со зрячими "капитанами".

Репортаж Аамира Пирзады.

  • 13 декабря 2018
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