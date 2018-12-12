ТВ-новости: Вотум недоверия Мэй, Конституции России - 25 лет

Стрельба в Страсбурге: жители всю ночь не могли вернуться домой из центра

В результате вооруженного нападения в Страсбурге двое человек убиты, у одного констатировали смерть мозга, и больше десяти человек ранены. Местная жительница Ирина Ларенова рассказала, что происходило в тот вечер в городе.