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ТВ-новости: Вотум недоверия Мэй, Конституции России - 25 лет
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 12 декабря:
- Тереза Мэй на грани отставки - британскому премьеру Терезе Мэй предстоит голосование о доверии однопартийцев.
- Куда сбежал стрелявший на рождественском рынке в Страсбурге? Французская полиция подключает вертолеты и спецназ.
- Какие права хотят иметь россияне? Мнения москвичей - о свободе и конституции, в день 25-летия главного документа страны.
- А также - собери себе компьютер - как школы в Того приспосабливают выброшенную технику из Европы.
- Миллионы лет истории - теперь в цифровом архиве. Пример Смитсоновского института.
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12 декабря 2018
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