Стрельба в Страсбурге: "жители всю ночь не могли вернуться домой из центра"
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Стрельба в Страсбурге: жители всю ночь не могли вернуться домой из центра

В результате стрельбы в Страсбурге двое человек убиты, у одного констатировали смерть мозга, и больше десяти человек ранены.

Полиция допрашивает четырех подозреваемых, сам нападавший сбежал.

Местная жительница Ирина Ларенова рассказала, что происходило в тот вечер в городе.

  • 12 декабря 2018
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