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25 лет конституции России: какие ценности важны для россиян
В России 12 декабря отмечается день Конституции. Ее приняли 25 лет назад.
Корреспонденты Би-би-си спросили у прохожих на улицах Москвы, какие права и свободы для них важны.
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12 декабря 2018
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