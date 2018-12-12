25 лет Конституции: какие ценности важны для россиян
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25 лет конституции России: какие ценности важны для россиян

В России 12 декабря отмечается день Конституции. Ее приняли 25 лет назад.

Корреспонденты Би-би-си спросили у прохожих на улицах Москвы, какие права и свободы для них важны.

  • 12 декабря 2018
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