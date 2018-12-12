Космонавты МКС разрезали обшивку "Союза", в котором нашли дыру.
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Космонавты взяли образцы обшивки "Союза", чтобы узнать, как в ней появилась дырка

Российские астронавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос, чтобы обследовать обшивку корабля "Союз МС-09", где в августе 2018 года было найдено отверстие.

Космонавты вскрыли теплоизоляцию и микрометеоритную защиту, а также взяли пробы с внешней поверхности обшивки "Союза МС-09". Образцы будут переданы на Землю для дальнейшего изучения.

30 августа на МКС была зафиксирована утечка воздуха, после чего в корпусе бытового отсека было обнаружено отверстие.

Утечку ликвидировали, загерметизировав отверстие, но установить причину его возникновения пока не удалось.

  • 12 декабря 2018
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