"Патриотизм - часть моей жизни". В польских школах ввели курсы военной подготовки
В Польше раздаются призывы уделить больше внимания начальной военной подготовке в старших классах. Эта инициатива совпала с избранием нового консервативного правительства и ростом напряженности в отношениях с Россией.
Съемочная группа Би-би-си побывала на одном из таких уроков вместе с Дорис и ее одноклассниками из города Новы Сонч на юге Польши.
Интерес к военной подготовке в школе повысился после прихода к власти в 2015 году популистской "Партии права и справедливости".
Такие уроки стали единообразными и сейчас в экспериментальном порядке проводятся в 109 школах.
Уроки по обращению со стрелковым оружием ведет сам директор, который также возглавляет полувоенную организацию Strzelec. Тактику и боевую подготовку преподают военные, а фельдшеры обучают приемам оказания первой помощи.
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17 декабря 2018