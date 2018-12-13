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В Анкаре поезд сошел с рельсов: десятки пострадавших
По меньшей мере девять человек погибли и 47 получили ранения в Анкаре, где скоростной поезд сошел с рельсов.
Поезд врезался в локомотив, который использовался для проверки технического состояния железнодорожных путей.
Он направлялся из Анкары в город Конья в центральной части Анатолии. Среди погибших был машинист поезда.
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13 декабря 2018
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