Мария Бутина признала вину: смягчит ли это наказание?
Мария Бутина, которую американские власти обвиняют в преступном сговоре и работе в интересах иностранного правительства без уведомления министерства юстиции США, признала свою вину.
Ей грозило до 10 лет тюрьмы. Пойдя на сделку со следствием, она рассчитывает на существенное смягчение наказания.
Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в интервью CNN называла Бутину политической заключенной, а обращение американских властей с ней "средневековой инквизицией".
В тюрьме Бутину регулярно навещали российские дипломаты, а с ее отцом встречалась в сентябре уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Как рассказывает корреспондент Русской службы Би-би-си Ольга Ивашина, дело Бутиной может стать первым в череде расследований возможного российского вмешательства в президентские выборы в США.
-
13 декабря 2018