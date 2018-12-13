Тереза Мэй удержалась на посту премьера, но судьба "брексита" по-прежнему под вопросом
Сохранив пост лидера Консервативной партии, Тереза Мэй вновь пытается внести коррективы в договор о "брексите".
Этому посвящены ее встречи с лидерами Евросоюза на саммите в Брюсселе.
Ранее на этой неделе премьер-министр перенесла голосование парламента по соглашению о "брексите", против которого выступило большинство депутатов.
Точная дата нового голосования пока неизвестна. Ожидается, что парламентарии проголосуют до 21 января.
Британия должна выйти из ЕС 29 марта, после чего наступит переходный период, который продлится до конца 2020 года.
Если парламент сделку не одобрит, у правительства будет три недели, чтобы предложить новый вариант.
Среди возможных последствий - выход без договора, дополнительные переговоры, отставка Терезы Мэй, внеочередные парламентские выборы или повторный референдум.
Еще до голосования Мэй заявила, что уйдет с поста премьер-министра перед следующими всеобщими выборами.
Впрочем, как рассказывает корреспондент Русской службы Би-би-си Юри Внендик, события в британской политике сейчас развиваются очень быстро, и досрочные выборы могут состояться гораздо раньше.
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13 декабря 2018