Зачем России интернет для "внутреннего пользования"?
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Зачем России интернет для внутреннего пользования?

В Госдуму внесен законопроект о том, чтобы российский сегмент интернета мог продолжить работу даже в случае, если его отрежут от мировой сети.

В пояснительной записке говорится, что законопроект подготовлен с учетом "агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США".

При возникновении чрезвычайных обстоятельств авторы предлагают поручить управление российским сегментом интернета и сетями связи Роскомнадзору.

О том, насколько реально осуществить такой проект, какие плюсы и минусы он в себе несет, рассказывает специалист по вопросам кибербезопасности Андрей Сошников.

  • 14 декабря 2018
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