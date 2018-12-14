Зачем России интернет для внутреннего пользования?
В Госдуму внесен законопроект о том, чтобы российский сегмент интернета мог продолжить работу даже в случае, если его отрежут от мировой сети.
В пояснительной записке говорится, что законопроект подготовлен с учетом "агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США".
При возникновении чрезвычайных обстоятельств авторы предлагают поручить управление российским сегментом интернета и сетями связи Роскомнадзору.
О том, насколько реально осуществить такой проект, какие плюсы и минусы он в себе несет, рассказывает специалист по вопросам кибербезопасности Андрей Сошников.
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14 декабря 2018
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