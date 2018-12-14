В Косове решили создать армию: что угрожает миру на Балканах?
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В Косове решили создать армию: что угрожает миру на Балканах?

В Косове решили создать собственные вооруженные силы.

Армия республики будет иметь свою артиллерию, ПВО, биологическую и химическую защиту - и все, по словам властей, исключительно для самообороны.

Это всерьез обеспокоило ее соседей, и в первую очередь Сербию.

Руководство НАТО также выразило обеспокоенность этим решением.

И хотя армия не будет создана в одночасье, как отмечает корреспондент Би-би-си на Балканах Гай Делони, напряженность в регионе уже повысилась.

  • 14 декабря 2018
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