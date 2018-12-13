ТВ-новости: Тереза Мэй остается британским премьером. Но надолго ли?
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ТВ-новости: Тереза Мэй остается британским премьером. Надолго ли?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 13 декабря:

  • Тереза Мэй: остаться, чтобы уйти. Британский премьер обещает довести до конца "брексит", но на всеобщие выборы консерваторов поведет новый лидер.
  • В чем призналась Мария Бутина, которая пошла на сделку с американским правосудием.
  • Охота на ведьм или опять допинг? Австрийская полиция навестила сборную России по биатлону.
  • Старение населения - проблема, актуальная для многих стран. Как решают ее в Германии?
  • 13 декабря 2018
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