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ТВ-новости: Тереза Мэй остается британским премьером. Надолго ли?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 13 декабря:
- Тереза Мэй: остаться, чтобы уйти. Британский премьер обещает довести до конца "брексит", но на всеобщие выборы консерваторов поведет новый лидер.
- В чем призналась Мария Бутина, которая пошла на сделку с американским правосудием.
- Охота на ведьм или опять допинг? Австрийская полиция навестила сборную России по биатлону.
- Старение населения - проблема, актуальная для многих стран. Как решают ее в Германии?
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13 декабря 2018
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