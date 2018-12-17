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Игра в огненные шары в Гватемале. В чем смысл ритуала древних майя
Каждый год жители гватемальского городка Сан Кристобаль Верапас выходят на улицу и бросают друг в друга объятые пламенем шары.
Так местные жители празднуют день Зачатия Богородицы, но сам ритуал имеет древние корни уходящие ко времени цивилизации майя.
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17 декабря 2018
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