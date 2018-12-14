Маргвелашвили: трудно быть президентом Грузии
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Маргвелашвили: трудно быть президентом Грузии

Уходящий президент Грузии Георгий Маргвелашвили показал корреспонденту Би-би-си Ольге Ившиной рабочий кабинет и вспомнил о самом трудном решении, которое пришлось ему принять.

Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили уже сказала, что не будет работать в роскошном президентском дворце, построенном при Михаиле Саакашвили, а переедет в более скромную резиденцию.

Что будет со зданием после того, как его покинет Маргвелашвили, пока не известно.

По результатам второго тура на президентских выборах в Грузии победила Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта".

Инаугурация пятого президента Грузии состоится 15 декабря.

  • 14 декабря 2018
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